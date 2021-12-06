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أمريكا تؤجل إطلاق صاروخ Atlas V من جديد

الفضاء

أمريكا تؤجل إطلاق صاروخ Atlas V من جديد
youtube/United Launch Alliance
صوورة أرشيفية
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أعلنت شركة "ULA" الأمريكية أنها قررت تأجيل موعد إطلاق صاروخ Atlas V مع قمر عسكري مرة أخرى.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية للشركة "تقرر تأجيل إطلاق صاروخ Atlas V الذي سيحمل قمرا عسكريا إلى الفضاء من جديد، العملية أجّلت من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري لإجراء فحوصات إضافية على الصاروخ".

وأضاف البيان "لقد أصلح الخبراء منظومة تخزين الوقود الموجودة في الصاروخ، لكن الأمر يحتاج إلى وقت إضافي لمعاينة الموضوع قبل تزويد الصاروخ بالوقود، لذا تقرر تأجيل موعد الإطلاق حتى 7 ديسمبر، بتمام الساعة 4:04 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (12:04 بتوقيت موسكو)".

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وكانت " ULA قد ذكرت السبت الماضي أنها قررت تأجيل إطلاق صاروخ Atlas V من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا بعد أن اكتشفت مشكلات في خزانات الوقود التابعة للصاروخ.

ومن المفترض أن يحمل الصاروح المذكور إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا من نوع STPSat-6 مزودا بأشعة الليزر تحت الحمراء، سيستخدم من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لنقل وتبادل البيانات بسرعة تصل إلى 1.2 غيغابايت/ثا.

المصدر: فيستي

 

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