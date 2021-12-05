مسؤول أمريكي: الصين تطوير قدراتها الفضائية لتصل إلى ضعف القدرات الفضائية الأمريكية

أكد نائب رئيس عمليات قوة الفضاء الأمريكية ديفيد تومسون، أن الصين تطور قدراتها الفضائية "بمعدل ضعف" ما تعكف عليه الولايات المتحدة.

وقال في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية: "الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة في القدرات الفضائية بحلول نهاية العقد الحالي، وأنهم في المتوسط، يقومون ببناء قدراتهم الفضائية وإدخالها في الميدان وتحديثها بضعف المعدل الذي نحن عليه، وهذا يعني أنه في القريب العاجل، إذا لم نبدأ في تسريع قدراتنا في التطوير والتسليم، فسوف يتجاوزوننا".

من جهته، قال النائب الديمقراطي عن ولاية تينيسي جيم كوبر، إنه "لأمر رائع أن يكون القطاع الخاص أكثر إبداعا مما كانت عليه القوات الجوية لدينا، ونحن بحاجة إلى جعل القوة الفضائية أكثر ابتكارا ومحاولة مواكبة القطاع الخاص".

وأضاف: "لكي نكون متفوقين حقا، علينا أن نتجاوز خيال إيلون ماسك، وخيال جيف بيزوس، إلى ما وراء جيبهم.. الميزانية الآن هي 17 مليار دولار وهذا كثير من المال، ولكن بالنظر إلى مدى أهمية الفضاء، هل نفعل ما يكفي؟".

وأقترح كوبر أن تكون "القوة الفضائية أشبه بمكتب الاستطلاع الوطني، الذي يشرف على الأقمار الصناعية الحكومية ويقدم معلومات استخباراتية عن طريق الأقمار الصناعية للعديد من الوكالات الأمريكية".

وتابع: "لقد قامت NRO بعمل رائع حقا.. إنهم ليسوا مشهورين مثل بعض الوكالات الأخرى، ولكن كان لدي موجز حديث جنبا إلى جنب معهم، وأنا أنتظر اليوم الذي أستطيع أن أقول فيه الشيء ذاته عن قوة الفضاء ".

المصدر: "سي إن إن"