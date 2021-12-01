دراسة لمعهد "ريغان" تظهر أن الأمريكيين يخافون من الصين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruwk
توصلت دراسة أجراها معهد رونالد ريغان إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون الصين أكبر تهديد للولايات المتحدة، فيما يرى روسيا في هذا الدور 14% منهم فقط.
ونقلت قناة فوكس نيوز عن تقرير المعهد قوله: "لأول مرة في دراستنا، حدد معظم الأمريكيين دولة واحدة على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة، هي الصين".
وأفاد المعهد بأن من سئلوا عن الدولة التي يرون أنها تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة، ذكر 52% من المشاركين الصين و14% فقط ذكروا روسيا.
وللمقارنة، جرى الاستشهاد ببيانات عام 2018، حين رأى 21% من الأمريكيين أن التهديد الرئيس يتمثل في الصين، وأرجعه 30% منهم إلى روسيا.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.