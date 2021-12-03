فيديو رائع يظهر كيف سيبدو اصطدام الكويكبات بالقمر!

يتعرض القمر باستمرار لقصف الكويكبات وتقريبا جميع التأثيرات لا نراها على الأرض، لكن رسوما متحركة مذهلة تمنحنا فرصة لمشاهدة ما قد تبدو عليه هذه الأحداث الكونية في الواقع.

ويُظهر مقطع فيديو شاركته Hazegrayart، وهي قناة على "يوتيوب" تقدم رسوما متحركة حول كيفية عمل الصواريخ، كيف سيبدو سطح القمر متضررا بالصخور الفضائية، نظرا لأن التقاطها بالتلسكوبات أمر نادر الحدوث.

وتومض الأضواء الصغيرة على سطح القمر في الرسوم المتحركة التي مدتها ثلاث دقائق، والتي تمثل الكويكبات التي تصطدم بسطحه، والنظرة الفاحصة تُظهر عرضا مذهلا بعد تأثير صخرة الفضاء - الاصطدام مثل انفجار النار. وأكثر من 6100 رطل من مادة النيزك تضرب القمر يوميا، أي ما يقرب من 100000 صخرة فردية، لكن معظم الأجسام بحجم ذرة من الغبار.

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ومع ذلك، لولا قيام القمر بحجب الصخور الفضائية، لكانت الأرض ستُضرب بدلا من ذلك - وعلمنا أن الحياة ربما لم تكن موجودة.

ويقع القمر على بعد حوالي 240 ألف ميل من الأرض، حيث يسلط الضوء علينا ليلا، ويخلق مدا مرتفعا ومنخفضا، ويوفر للحيوانات وسيلة هجرة طبيعية وأداة ملاحية.

ويبلغ عمره حوالي 4.53 مليار سنة، بينما يبلغ عمر الأرض حوالي 4.54 مليار سنة.

وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من كيفية تكوين القمر، إلا أن النظرية الجارية تشير إلى أنه ظهر أثناء تصادم بين الأرض وكوكب أصغر، بحجم كوكب المريخ.

ويتعرف الاتحاد الفلكي الدولي حاليا على 9137 حفرة على سطح القمر، منها 1675 حفرة مؤرخة.

ويسافر أبطأ الكويكبات 45000 ميل في الساعة، بينما الأسرع هو أكثر من 160 ألف ميل في الساعة. وفي مثل هذه السرعات، حتى تلك الصغيرة لديها طاقة لا تصدق - يمكن لواحد بكتلة 10 أرطال فقط أن يحفر حفرة يزيد عرضها عن 30 قدما، وإلقاء 165000 رطل من التربة والصخور القمرية على مسارات باليستية فوق سطح القمر.

وفي عام 2013، أعلنت وكالة ناسا أن التلسكوب التقط لحظة اصطدام نيزك بوزن 88 رطلا بالقمر.

وقال بيل كوك، من مكتب البيئة النيزكية التابع لناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هنتسفيل، ألاباما، في بيان: "انفجرت في وميض يبلغ سطوعه ما يقرب من 10 أضعاف سطوع أي شيء رأيناه من قبل".

وقالت ناسا إن الفلاش كان ساطعا لدرجة أن أي شخص ينظر إلى القمر في لحظة الاصطدام يمكن أن يراه من دون تلسكوب.

المصدر: ديلي ميل