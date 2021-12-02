روسيا تبتكر طريقة فريدة لحماية المركبات الفضائية

سجّلت أكاديمية بطرس الأكبر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية براءة اختراع جديدة تتعلق بطريقة لحماية المركبات الفضائية من الحطام الفضائي.

وجاء في الوثائق المتعلقة ببراءة الاختراع المذكورة والتي حصلت وكالة "تاس" الروسية على نسخ منها "تعتمد الطريقة الجديدة في حماية المركبات الفضائية على جهاز سيوفر تأثيرا حركيا على الحطام الفضائي بواسطة مقذوفات خاصة تطلق نحوها من مسرع كهرومغناطيسي سيطلق إلى مدارات الأرض".

وتبعا للوثائق فإن "الجهاز المذكور سيعمل بشكل مستقل وفي مدارات معينة في الفضاء ستمكنه من التعامل مع أجسام الحطام الفضائي التي قد تشكل خطرا على المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية".

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الجهاز سيطلق مقذوفات بلاستيكية ومقذوفات لزجة نحو أجسام الحطام الفضائي، والتحام هذه المقذوفات بالأجسام سيساعد على تغيير مسارها في الفضاء كما ستقلل من احتمالية تفككها إلى شظايا قد تشكل خطرا على المركبات الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية كانت قد سجلت سابقا براءة اختراع أيضا تتعلق بطريقة فريدة لتنظيف مدارات الأرض من النفايات الفضائية، وتعتمد هذه الطريقة على كيس شبكي مخروطي الشكل يتحرك في الفضاء موصولا بمركبات أو أقمار صناعية خاصة.

المصدر: فيستي