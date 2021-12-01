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حقيقة صورة اصطفاف الكواكب فوق أهرامات مصر

الفضاء

حقيقة صورة اصطفاف الكواكب فوق أهرامات مصر
الصورة المعدلة إلكترونيا لأهرامات الجيزة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اصطفاف 3 كواكب من المجموعة الشمسية فوق أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنقرع، بخط مستقيم.

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وقال نشطاء إن الكواكب المصطفة هي عطارد والزهرة وزحل، زاعمين أن الظاهرة تحدث مرة كل 2373 سنة.

وبحسب خدمة تقصي الحقائق من وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الصورة مصممة إلكترونيا وليست حقيقية، وبعض العناصر الظاهرة فيها مستحيلة من الناحية العلمية، بحسب علماء الفلك.

وأظهرت الصورة الأصلية، التي نشرتها مواقع معنية بالسياحة في عام 2008، خلوها من الكواكب الثلاثة.

ومن الناحية العلمية، يمكن مشاهدة اصطفاف هذه الكواكب الثلاثة في السماء مرة في السنة الواحدة، وليس مرة كل 2373 سنة. لكن بعض العناصر الظاهرة في الصورة ليست منطقية، بحسب علماء فضاء استطلعت آراءهم وكالة "فرانس برس".

حقيقة صورة اصطفاف الكواكب فوق أهرامات مصرأظهر التفتيش عن الصورة باستخدام محرّك TinEye أن نسخة منها تخلو من الكواكب الثلاثة سبق أن نشرت اعتبارا من العام 2008 على مواقع عدّة من بينها مواقع تعنى بالسياحة.

وقال الأستاذ في الفيزياء الفلكية، خوان أنطونيو أفيليس: "الكواكب الثلاثة مصطفة في الصورة على نحو لا يمكن أن يرى في سماء الجيزة لدى النظر إلى اتجاه الشمال"، وهو الاتجاه التي التقطت صورة الأهرامات الثلاثة نحوه.

وأشار خوان أنطونيو أفيليس إلى عناصر أخرى تطعن في صحة هذه الصورة، منها تساوي الوميض بين ما يفترض أنه عطارد وما يفترض أنه زحل، علما أن هذا التساوي في وميض الكوكبين مستحيل. وخلص إلى القول "هذه الصورة غير منطقية".

المصدر: فرانس برس

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