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مصر.. ظاهرة في السماء تثير رعب المواطنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. ظاهرة في السماء تثير رعب المواطنين (فيديو)
Globallookpress
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر العديد من مقاطع الفيديو، التي أظهرت حدوث أمر نادر وغريب للغاية في سماء مدينة الإسكندرية.

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وفسر البعض الأمر باسم "ظاهرة الودق"، التي ذكرت في عدة آيات بالقرآن الكريم، وسريعًا ما انتشرت مقاطع الفيديو وسط دهشة الجميع بالظاهرة الغريبة، التي تزامنت مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية من سقوط أمطار وحدوث رعد وبرق وغرق العديد من الشوارع بسبب كثافة المطر.

وتعد ظاهرة الودق أو التي تعرف باسم قنبلة المطر "Microburst"، فسرها المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأنها عبارة عن تفريغ الماء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل متناثر مثلما يحدث في أوقات الأمطار العادية.

المصدر: "الوطن"

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