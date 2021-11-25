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صاروخ "سويوز" يحمل إلى الفضاء قمرا عسكريا

الفضاء

صاروخ
Roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية- الفضائية أطلقت صاروخ النقل "Soyuz-2.1B" وعلى متنه قمر صناعي للأغراض العسكرية.

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ويشير المكتب، إلى أن الصاروخ أطلق في الساعة 4.09 بتوقيت موسكو، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 من مطار بليسيتسك الفضائي.

وجاء في البيان، "أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية بنجاح صاروخ النقل Soyuz-2.1B وعلى متنه قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية".

ويذكر أن هذا هو الإطلاق الـ 51 لصاروخ Soyuz-2.1B، الذي بدأت اختباراته عام 2004 ليحل لاحقا محل صاروخ النقل Soyuz-U الذي استخدم خلال أعوام 1973-2012 وأطلق منه 435 صاروخا من مطار بليسيتسك الفضائي.

المصدر: نوفوستي

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