الولايات المتحدة تعرب عن مخاوفها من "قمر ماتريوشكا" الروسي

أعلن رئيس قيادة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، أن قمرا روسيا أطلق عليه اسم "ماتريوشكا" موجود في المدار ويفترض أنه قادر على تدمير المعدات الفضائية الأمريكية.

وقال خلال مؤتمر الفضاء الإلكتروني في ولاية ماريلاند: "روسيا لديها (في المدار) قمر ماتريوشكا مجهز بأسلحة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية... هذا يحرمنا من فرصة استخدام الفضاء كمنصة تضاعف قدراتنا".

وزعم الجنرال الأمريكي أن القمر الصناعي الروسي مصمم مثل دمية "ماتريوشكا" التقليدية، حيث أن قمرا صناعيا يخفي بداخله قمرا آخر، والأخير بدوره يحتوي على سلاح قادر على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية في المدار من مسافة آمنة.

وسبق للبنتاغون أن قال إنه يمكن استخدام الأقمار المفتشة الروسية لجمع المعلومات الاستخبارية أو تدمير الأجسام الفضائية الأخرى.

المصدر: "نوفوستي"