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روسيا قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ "سويوز" قريبا

الفضاء

روسيا قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ
Sputnik RAMIL SITDIKOV
صاروخ فضاء روسي من نوع "سويوز"
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أعلن المؤرخ الروسي المختص بشؤون الفضاء، ألكسندر جيليزنياكوف، أن بلاده قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ "سويوز" أثناء إطلاق الوحدة الجديدة إلى المحطة الفضائية.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال المؤرخ إن "روس كوسموس وخلال إطلاقها لوحدة بريتشال نحو المحطة الفضائية الدولية قد تسجل رقما قياسيا بالنسبة للحمولة التي ستنقل على متن صواريخ Soyuz-2 إلى المحطة".

وأضاف "حمولة الصاروخ أثناء هذه العملية ستكون قريبة من حدها الأقصى بالنسبة لصواريخ Soyuz-2 ، سبق لهذه الصواريخ أن نقلت حمولات شبيهة من حيث الوزن لكن ليس إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأشار المؤرخ إلى أن صواريخ Soyuz-2 قادرة على نقل 8.25 طن من الحمولة إلى مدارات الأرض كحد أقصى، وحين إطلاق وحدة "بريتشال" ستكون حمولة الصاروخ 8.18 طن.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستطلق وحدة "بريتشال" نحو المحطة الفضائية الدولية في 24 نوفمبر الجاري، بتمام الساعة 16:06 بتوقيت موسكو، وبواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b سيطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، ومن المقرر أن تلتحم "بريتشال" بوحدة "ناؤوكا" الروسية بعد إطلاقها بيومين.

وستحمل هذه الوحدة معها إلى المحطة أيضا حمولة تزن 700 كلغ تقريبا، تتضمن مواد غذائية ومؤنا للرواد، ومعدات ومواد طبية، ومعدات لإجراء الصيانة والإصلاحات في المحطة.

المصدر: فيستي

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