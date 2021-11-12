رواد أمريكيون ينتقلون إلى المحطة الفضائية من مركبة "دراغون" المأهولة

انتقل أفراد طاقم مركبة كرو دراغون" Crew Dragon المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية وذلك بعد نجاح التحامها بالمحطة.

وقد قامت وكالة" ناسا" ببث حي لعملية انتقال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، على موقعها الإلكتروني. وجاء في بيان صادر عن الوكالة أن عملية الالتحام بالمحطة تحققت أوتوماتيكيا الساعة 18.32 يوم 11 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 02.32 يوم 12 نوفمبر بتوقيت موسكو).

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ثم بدأ الرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي المقيم حاليا في المحطة الفضائية بتنفيذ التحضيرات استقبال زملائه قبل فتح بوابة المحطة، التي فتحت الساعة 04.25 بتوقيت موسكو.

وانتقل الرواد الأمريكيون: توم ماشبيرن (61 عاماً)، وراجا تشاري (44 عاماً)، وكايلا بارون (34 عاماً)، ورائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورير (51 عاماً)، بعد دقائق إلى المحطة الفضائية. وسيمضي أفراد الطاقم الجديد في المحطة الفضائية نحو 6 أشهر، وإنهم انضموا إلى زميلهم الأمريكي، فاندي هاي والروسييْن أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف.

يذكر أن مركبة Crew Dragon المأهولة انطلقت الأربعاء الماضي إلى المحطة الفضائية من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية. وهي الرحلة الفضائية الرابعة لتلك المركبة المأهولة، التي أطلقت لأول مرة في 30 مايو عام 2020.

المصدر: تاس