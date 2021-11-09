المركبة Сrew Dragon المأهولة تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المركبة Сrew Dragon وعلى متنها أربعة رواد فضاء انفصلت في الساعة 14.05 بتوقيت الساحل الشرقي (22.5 بتوقيت موسكو)، عن المحطة الفضائية الدولية.



والمركبة Сrew Dragon كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية وعلى متنها أربعة رواد فضاء هم شين كيمبرو وميغان ماك أرثر واكيهيكو هوشيد وتوم بيسك، في شهر أبريل الماضي.

وتشير ناسا، إلى أن المركبة قبل خروجها من المدار ستدور خلال 1.5 ساعة دورة كاملة حول المحطة الدولية على بعد حوالي 200 متر منها، لالتقاط صور خارجية لها. ووفقا لناسا، تجري هذه العملية لأول مرة منذ عام 2011.

وقد هبطت كبسولة المركبة دراغون على المنصة الخاصة في المحيط الأطلسي في الساعة 22.33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 06.33 بتوقيت موسكو صباح يوم الثلاثاء).

وتخطط ناسا لإطلاق مركبة دراغون ثالثة بعد العاشر من نوفمبر الجاري على متنها أربعة رواد فضاء هم توم مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون ورائد الفضاء الألماني ماتياس مورير.

المصدر: نوفوستي