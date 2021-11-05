"ناسا" تمنع روادها من استعمال المرحاض في طريق عودتهم إلى الأرض

أكدت رائدة الفضاء الأمريكية ميغان ماك آرثر، أن طاقم Crew Dragon الذي سيغادر محطة الفضاء الدولية خلال الأيام المقبلة، لن يتمكن من استخدام المرحاض في طريقه إلى الأرض.

وقالت: "نعم لن نكون قادرين على استخدام مرحاض المركبة في طريق العودة، بالطبع، هذا غير مريح، لكننا على استعداد لذلك".

وأضافت: "هناك الكثير من الصعوبات الصغيرة في السفر إلى الفضاء وهذه واحدة منها فقط، لسنا قلقين بشأنها وأعتقد أن لدينا خطة جيدة لهذه الحالة".

وتم تحديد عطل في نظام المرحاض على مركبة (Crew Dragon) أثناء رحلة مهمة الفضاء (الإلهام 4) في سبتمبر الماضي.

واكتشفت شركة "إكس سبيس" الفضائية "دخول سائل إلى نظام التهوية بسبب فصل الخرطوم في المرحاض، مما أثار مخاوف احتمال تآكل السفينة.

المصدر: "نوفوستي"