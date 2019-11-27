تعطل مرحاض القسم الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية

تعطل ليلة يوم 27 نوفمبر المرحاض في الوحدة الأمريكية للمحطة الفضائية الدولية. أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية.

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وقال الناطق إن "المجمع الصحي (المرحاض) في القسم الأمريكي للمحطة توقف عن العمل ويتم حاليا إصلاحه".

يذكر أن مؤسسة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للتقنيات الفضائية، كانت قد طلبت في يوليو عام 2018 من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" توفير الخدمات الفنية لمرحاض القسم الأمريكي في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: تاس