مختبر روسي جديد يطلق في يناير المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن تطلق في يناير المقبل مختبر "ناؤوكا" متعدد المهام إلى المحطة الفضائية الدولية.

وصرح بذلك مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "تاس". ويتوقع أن يصل المختبر في 15 يناير المقبل إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية حيث ينطلق من هناك إلى المحطة الفضائية الدولية.

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يذكر أن المختبر قادر على إنتاج الأكسجين لـ6 أفراد واستخراج الماء من الماء. ويتوفر فيه مرحاض ثان لرواد الفضاء الروس، مع العلم أن المرحاض الأول تم نصبه في وحدة "زاريا" الروسية.

كما يتضمن المختبر غرفة منعزلة لفرد الطاقم الثالث وكذلك يد آلية أوروبية الصنع تسمح بتنفيذ الأعمال خارج المحطة الفضائية.

وبدأ تصنيع المختبر عام 1995. وكان من المخطط أولا إرساله إلى المحطة الفضائية كوحدة احتياطية لوحدة "زاريا" الروسية، ثم أجل إطلاقه مرات عديدة لأسباب تقنية وتصميمية.

جدير بالذكر أن الإطلاق الناجح لمختبر "ناؤوكا" إلى المحطة الفضائية الروسية سيسمح لروسيا بزيادة عدد أفراد طاقمها في المحطة حتى 3 أفراد بدلا من اثنين في الوقت الراهن.

المصدر: تاس