الروس يستعدون لدراسة تأثير العوامل الفضائية في جسم الكائن الحي

يصمم العلماء الروس معدات وأجهزة علمية لإجراء تجارب بيولوجية-تقنية في المحطة الفضائية الدولية لدراسة التغيرات الحاصلة في الأحياء المجهرية التي تتعرض إلى عوامل الفضاء.

وتشير وثائق معهد البحوث العلمية للميكانيكا الإلكترونية إلى أنه "حاليا تم إجراء اختبارات بدائية ناجحة لمجمع المعدات العلمية Mutation باستخدام مجموعة متطورة من معدات الاختبار، والتحضيرات جارية للاختبارات الأولية".

ويتم تصميم هذه الأجهزة والمعدات بالتعاون مع معهد البحوث العلمية للميكانيكا الإلكترونية ومؤسسة "إينيرغيا" ومعهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

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وسوف تستخدم كافة هذه المعدات على السطح الخارجي لوحدة المختبرات "ناوكا" التي ستطلق إلى الفضاء عام 2020 ، حيث سيتم وضع نماذج بيولوجية في حاويات خاصة قبل إرسالها إلى الفضاء لدراسة تأثير العوامل الفضائية. كل حاوية منها تكون محمية بطريقة مختلفة من الاشعاعات الكونية. وإضافة إلى الأخيرة ستتم دراسة تأثير عوامل فضائية أخرى على الأحياء المجهرية، مثل الجاذبية الصغرى ودرجات الحرارة والضغط والإشعاع المغناطيسي.

المصدر: نوفوستي