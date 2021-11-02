رائد فضاء إماراتي يشارك في تجربة محاكاة التحليق الفضائي إلى القمر

أعلن المعهد الروسي للبحوث العلمية والأحيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن 6 رواد فضاء، بينهم رائد فضاء إماراتي، سيشاركون في تجربة محاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر.

وأعلن الناطق باسم المعهد، حيث ستجرى التجربة، أن 3 رواد فضاء روس ورائدان أمريكيان ورائد إماراتي واحد سيشاركون في تجربة "سيريوس" الروسية الدولية، لمحاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر، والتي سيقضي خلالها المشاركون 240 يوما معزولين عن العالم الخارجي.

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وقد تم إقرار طاقم التجربة الذي يتضمن الروس، أوليغ بلينوف، فيكتوريا كيريتشينكو، يكاترينا كارياكينا والأمريكيين ويليام براون، آشلي كوفالسكي والإماراتي صالح عمر.

ويتوقع أن تنطلق التجربة في 4 نوفمبر الجاري في موسكو.

يذكر أن مشروع "سيريوس" العلمي الدولي يُنفّذ في مجمع أرضي فريد من نوعه بمشاركة المعهد الروسي للبحوث العلمية والأحيائية، وبرنامج دراسات الإنسان التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية، والوكالات الفضائية من روسيا وألمانيا وكندا، وكذلك بمشاركة خبراء آخرين من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرهم.

وتقضي التجربة بعزل المشاركين الـ 6 عن العالم الخارجي لمدة 8 أشهر في مجمع أرضي مستقل، حيث لن يتواصلون بأحد إلا بمركز قيادة التجربة عن طريق الاتصال الصوتي، أما الاتصال بالأقرباء فيمكن أن يتحقق عن طريق البريد الإلكتروني.

وستجري أثناء التجربة محاكاة ظروف الرحلة القمرية الحقيقية، بما في ذلك التحليق الفضائي إلى القمر والدوران حوله والبحث عن موقع للهبوط على سطحه والخروج من المركبة بعد هبوطها والعودة إلى الأرض.

المصدر: تاس