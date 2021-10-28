شركة روسية تعرض خدمات أقمارها الصناعية على الأرجنتين

أعلنت شركة Russian Satellite Communications الحكومية الروسية عن استعدادها لتزويد الأرجنتين بخدمات أحد الأقمار الصناعية التابعة لها.

وفي مقابلة صحفية خلال فعاليات منتدى "فالداي" قال نائب المدير العام للشركة، يفغيني بوديونوف:"في إطار التعاون المشترك بين روسيا والأرجنتين نحن مستعدون لتقديم خدمات قمر الاتصالات Express-AM8 للأرجنتين، هذا القمر قادر على تقديم خدمات الاتصالات في الجزء القاري الأوروبي ومناطق أمريكا الوسطى والجنوبية".

وأضاف "لضمان موثوقية وجودة خدمات الاتصالات التي نقدمها في أمريكا اللاتينية لدينا محطة مراقبة موجودة في البرازيل، وتعمل هذه المحطة منذ 5 سنوات وتمنحنا إمكانية التحكم بمعايير خدمات الاتصالات المسؤولين عنها في تلك المناطق".

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وأشار بوديونوف إلى أن القمر المذكور يمكنه تقديم خدمات نقل البيانات من أوروبا إلى مناطق أمريكا الجنوبية وبالعكس، وتم استعماله سابقا لبث فعاليات كأس العالم بكرة القدم إذ استقبل ونقل الإشارات من وإلى البيرو وتشيلي وكولومبيا، كما استخدم سابقا لتغطية خدمات البث عندما عقدت فعاليات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وتطور روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: فيستي