روسيا والإمارات تبحثان آفاق التعاون في مجال الفضاء واستكشاف القمر

ذكرت وسائل إعلام روسية أن روسيا والإمارات تنويان التباحث في شؤون التعاون المشترك فيما يخص البعثات القمرية واستحداث محطة فضائية جديدة.

وتبعا لمراسل وكالة تاس الروسية فإن " روسيا والإمارات تعتزمان مناقشة آفاق التعاون في تنظيم البعثات القمرية واستحداث محطة فضائية جديدة، وأعرب عن هذه النوايا رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، وذلك قبل التوقيع على اتفاقية دولية بشأن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدام الفضاء للأغراض السلمية".

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وحول الموضوع قال روغوزين للأميري خلال أحد الاجتماعات ضمن فعاليات المؤتمر الفضائي الثاني والسبعين الذي عقد في دبي :" نقترب الآن من الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما سيحدث بعد محطة الفضاء الدولية، وكيف ستعمل المحطة الجديدة البديلة لها، ووظائف المحطة المستقبلية وفائدتها للبشرية.. لدينا كفاءات عالية في هذا المجال، وهناك الكثير من الأفكار غير المحققة التي ترغب بتنفيذها.. لذلك وبكل سرور أود الحديث معك مستقبلا في هذه الأمور، وربما في اجتماع قادم، وأطلب منك تخصيص وقت للتحدث مع خبرائنا حول هذه المواضيع".

ومن جهتها أشارت الأميري إلى أنها تود دراسة المعلومات حول هذه المشاريع واقترحت تنظيم التعاون المشترك بين المختصين في هذا المجال من روسيا والإمارت لمتابعة الحوار وقالت: "أنا واثقة من أننا قادرون على مناقشة آلية لخلق شراكة ستعود بالفائدة على بلدينا".

المصدر: تاس