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اليابان تطلق قمرا جديدا لتعزيز قدرات منظومتها لتحديد المواقع

الفضاء

اليابان تطلق قمرا جديدا لتعزيز قدرات منظومتها لتحديد المواقع
youtube/SciNews
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نجحت اليابان صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض لينضم إلى منظومتها المخصصة لتحديد المواقع.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن شركة Mitsubishi Heavy Industries أطلقت صباح اليوم صاروخا فضائيا من نوع H-2A من قاعدة "تانيغاشيما" في ولاية "كاغوشيما" الواقعة جنوب غرب البلاد، وحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا جديدا سينضم لمنظومة QZSS لتحديد المواقع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الجديد سيحل محل أول قمر من فئة Michibiki أطلق عام 2010، ومع إطلاقه سيصبح عدد الأقمار العاملة في المنظومة المذكورة 4 أقمار، كما يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 7 مع حلول عام 2023.

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ويمكن لأقمار منظومة QZSS اليابانية تحديد المواقع على الأرض بنسبة خطأ تصل إلى 6 سم تقريبا، أي أنها أكثر دقة من أقمار منظومة GPS الأمريكية، لذا استحدثت اليابان شركة خاصة لاعتماد هذه الأقمار مستقبلا في تقديم خدمات تحديد المواقع لسائقي السيارات.

كما تتميز هذه المنظومة بدرجة عالية لتشفير الإشارات، الأمر الذي يسمح بحمايتها من تشويش الدول المعادية أو التنظيمات الإرهابية، لذا قد يتم اعتمادها للأغراض العسكرية في اليابان إضافة لاستخداماتها المدنية.

المصدر: فيستي

 

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