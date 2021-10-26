ناسا تعلن موعد إطلاق البعثة القمرية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن البعثة القمرية Artemis-1 غير المأهولة ستطلق في شهر فبراير عام 2022. وستكون هذه خطوة تمهيدية نحو تحقيق الحلم الأمريكي- العودة إلى القمر.

إقرأ المزيد





وتتضمن هذه المهمة إطلاق المركبة الفضائية "أوريون" إلى القمر، حيث ستصل بعد رحلة من دون طيار تستمر عدة أسابيع إلى مداره البعيد. وهذا يشير إلى أن الصاروخ الفائق الثقل Space Launch System (منظومة الإطلاق الفضائي SLS) والمركبة "أوريون" جاهزان لحمل رواد الفضاء على متنهما.

وبعد ذلك في عام 2023 ستنطلق المهمة الثانية Artemis II مع طاقم يتكون من أربعة رواد فضاء، إلى مدار حول القمر والعودة إلى الأرض، للتمهيد للرحلات المستقبلية إلى القمر. يلي ذلك إطلاق Artemis-3 في عام 2024. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1972 التي يخطو فيها البشر على سطح القمر. ومع ذلك ، من المحتمل تأجيل كلتا البعثتين.

وتخطط ناسا أيضا لنشر أقمار صناعية صغيرة من نوع CubeSats في مدار حول القمر لاستعراض التكنولوجيا وإجراء التجارب.

ويذكر أن إطلاق Artemis-1 كان مقررا في البداية في نهاية العام الجاري، ولكن الوكالة بحاجة إلى عدة أشهر إضافية للتحضير لتنفيذ هذا المشروع المهم.

المصدر: فيستي. رو