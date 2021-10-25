منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء

قبل 75 عاما شاهد الناس لأول مرة كيف تبدو الأرض من الفضاء، ومع أن الصورة لم تكن واضحة جدا إلا أنها كانت مفاجأة سارة.



والآن بعد تطور التكنولوجيا وأجهزة التصوير أصبحت الصور الحديثة تكشف جمال كوكب الأرض. وهذه بعض الصور التي التقطت من المحطة الفضائية الدولية والأجهزة الفضائية الأخرى

1- أول صورة للأرض التقطت في 24 أكتوبر عام 1946بواسطة صاروخ V-2 تم ​​إطلاقه في الولايات، الصورة باللونين الأبيض والأسود.

Public Domain



2- متنزه كانيونلاندز الوطني في ولاية يوتا الأمريكية ، كما يبدومن محطة الفضاء الدولية.

Роскосмос/Сергей Рязанский



3- واحة الفيومي في مصر

Roscosmos



4- جزيرة أمبريم

Roscosmos



5- جزر الباهاما

Roscosmos



6- جزيرة نخلة جميرا في الإمارات العربية المتحدة.

Roscosmos

المصدر: نوفوستي