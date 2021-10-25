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منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء

الفضاء

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Roscosmos
الأرض كما تبدو من المحطة الفضائية الدولية
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قبل 75 عاما شاهد الناس لأول مرة كيف تبدو الأرض من الفضاء، ومع أن الصورة لم تكن واضحة جدا إلا أنها كانت مفاجأة سارة.


والآن بعد تطور التكنولوجيا وأجهزة التصوير أصبحت الصور الحديثة تكشف جمال كوكب الأرض. وهذه بعض الصور التي التقطت من المحطة الفضائية الدولية والأجهزة الفضائية الأخرى
1- أول صورة للأرض التقطت في 24 أكتوبر عام 1946بواسطة صاروخ V-2 تم ​​إطلاقه في الولايات، الصورة باللونين الأبيض والأسود.

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Public Domain


2- متنزه كانيونلاندز الوطني في ولاية يوتا الأمريكية ، كما يبدومن محطة الفضاء الدولية.

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Роскосмос/Сергей Рязанский
منتزه كانيونلاندز الوطني


3- واحة الفيومي في مصر

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Roscosmos
واحة الفيوم


4- جزيرة أمبريم

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Roscosmos
جزيرة امبريم


5- جزر الباهاما

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Roscosmos
جزر الباهاما


6-  جزيرة نخلة جميرا في الإمارات العربية المتحدة.

منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Roscosmos
نجلة الجميرا

المصدر: نوفوستي

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