منظر الأرض الخلاب كما يشاهد من الفضاء
Roscosmos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkxl
قبل 75 عاما شاهد الناس لأول مرة كيف تبدو الأرض من الفضاء، ومع أن الصورة لم تكن واضحة جدا إلا أنها كانت مفاجأة سارة.
والآن بعد تطور التكنولوجيا وأجهزة التصوير أصبحت الصور الحديثة تكشف جمال كوكب الأرض. وهذه بعض الصور التي التقطت من المحطة الفضائية الدولية والأجهزة الفضائية الأخرى
1- أول صورة للأرض التقطت في 24 أكتوبر عام 1946بواسطة صاروخ V-2 تم إطلاقه في الولايات، الصورة باللونين الأبيض والأسود.
Public Domain
2- متنزه كانيونلاندز الوطني في ولاية يوتا الأمريكية ، كما يبدومن محطة الفضاء الدولية.
Роскосмос/Сергей Рязанский
3- واحة الفيومي في مصر
Roscosmos
4- جزيرة أمبريم
Roscosmos
5- جزر الباهاما
Roscosmos
6- جزيرة نخلة جميرا في الإمارات العربية المتحدة.
Roscosmos
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.