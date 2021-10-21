مهندسة فلسطينية تبتكر قمرا صناعيا جديدا باسم "فلسطين-1"

المهندسة الفلسطينية بيان أبو سلامة تبتكر طريقة جديدة في بناء الأقمار الصناعية المصغّرة، وتطلق على أول نموذج اسم "فلسطين-1".

بيان هي مهندسة فلسطينية خريجة جامعة "بيرزيت"، مولودة في مدينة جنين، حصلت هذا العام على درجة الامتياز برسالة الماجستير من جامعة "كوين ماري" في لندن، وهي متخصصة في دراسة القمر الصناعي وتصميمه.

عبر صفحتها على "فيسبوك" قالت بيان إن: "الأقمار الصناعية المكعبة هي أقمار صناعية مصغرة تطلقها الدول في المدارات القريبة من الغشاء الخارجي للقشرة الارضية. وتكلفتها أقل من الأقمار الصناعية العادية، وعادة تمكث عدة أشهر في المدار.

وتعد سباقا من نوع جديد للدول في مجال الغزو الفضائي، ودليل على الكفاءات العلمية والأكاديمية".

بيان أضافت أن رسالة الماجستير الخاصة بها كانت عبارة عن "تصميم أول قمر صناعي فلسطيني مصغر (فلسطين_1)، والتي عملت فيه على تحليل للقوى الخاصة بالقمر في ظروف الإطلاق".

لماذا فكرت بيان في بناء القمر (فلسطين_1)، وهل يعني الرقم 1، أنه ستكون هناك أقمار قادمة؟

وهل أصبح من الضروري أن تمتلك كل دولة تقنية بناء أقمارها الصناعية الخاصة؟

أسئلة ناقشناها خلال لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب،

وكانت ضيفة اللقاء المهندسة الفلسطينية بيان أبو سلامة نفسها من العاصمة البريطانية لندن.

لمتابعة اللقاء كاملا: