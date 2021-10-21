كوريا الجنوبية تنجح بإطلاق صاروخها الفضائي محلي الصنع

نجحت كوريا الجنوبية صباح اليوم بإطلاق صاروخها الفضائي Nuri المعروف بـ KSLV-II والمجهز بمحركات محلية الصنع.

وقال بيان صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية " صباح الخميس 21 أكتوبر الجاري تمت بنجاح عملية إطلاق صاروخ KSLV-II من اعدةNaro الفضائية في مقاطعة جولا نامدو".

وكان الخبراء في كوريا الجنوبية قد بدأوا العمل على مشروع صواريخ Nuri الفضائية المجهزة بمحركات محلية الصنع منذ عام 2010، وبلغت قيمة المشروع نحو 1.79 مليار دولار.

ويزن صاروخ Nuri الجديد نحو 200 طن، وجهز بمحركات تعمل بالوقود السائل، 4 منها في مرحلته الأولية وتزن 75 طنا، ومحرك في مرحلته الثانية، وآخر في المرحلة الثالثة.

ويمكن لهذا الصاروخ حمل أوزان تصل إلى 1.5 طن إلى مدارات الأرض، وفي حال نجاح اختبارات إطلاقه الأولية قد تعتمده كوريا الجنوبية في إطلاق قمر جديد لها في مايو العام القادم.

المصدر: وكالات