مركز"غاغارين" الروسي بصدد تطوير برنامج تدريب الرواد غير المحترفين

ستستغرق عملية تحليل الرحلة الفضائية التي حققها المخرج السينمائي، كليم شيبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 3 أسابيع.

وسيتم بناء على نتائج التحليل إدخال تعديلات في طرق وأساليب إعداد رواد الفضاء غير المحترفين للتحليق الفضائي.

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أعلن ذلك رئيس مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء، مكسيم خارلاموف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية وقال:" إننا سنقوم بإعداد تقرير بناء على نتائج التحليل وعادة ما يستغرق ذلك نحو 3 أسابيع".

وأضاف أن البرنامج السريع لتدريب رواد الفضاء يمكن اعتباره ناجحا، كما يمكن اعتبار أن التجربة قد أنجزت بعد تقديم تقرير كامل والخروج باستنتاجات حول تطوير طرق وأساليب إعداد رواد الفضاء غير المحترفين وإدخال تعديلات في البرنامج.

مع ذلك فإن مدير عام القناة التلفزيونية الروسية الأولى، قسطنطين أرنست، قيّم عاليا عمل الطاقم السينمائي الفضائي في مدار الأرض حيث قام المخرج، كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد، بتصوير مشاهد من فيلم "التحدي" السينمائي، مشيرا إلى أنهما نفذا خطة التصوير ليس بنسبة 100% بل بـ120% وقال إن مشاهد الفيلم التي صوّراها رائعة. وقال:" شاهدنا أكثر من فيلم حاول منتجوها محاكاة حالة انعدام الجاذبية والعمل في مدار الأرض، لكن الواقع يختلف تماما عما عملوه. وأضاف أن رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، المشارك في تصوير الفيلم نجح في أداء دوره في فيلم"التحدي".

وشكر، قسطنطين أرنست، كذلك الموظفين في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ورجال وزارة الطوارئ الروسية وأفراد القوات المسلحة الذين ساهموا كثيرا في نجاح المشروع السينمائي.

المصدر: تاس