بدء عملية إعادة تأهيل الطاقم السينمائي في مدينة النجوم الروسية

وصل رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي والممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي، كليم شيبينكو الأحد 17 أكتوبر "مدينة النجوم" في ضواحي موسكو.

وذلك بعد عودتهم المظفرة من المحطة الفضائية الدولية حيث صوّروا مشاهد من الفيلم السينمائي الفضائي. ويتوجب عليهم الآن الخضوع لعملية إعادة التأهيل بعد قيامهم بالرحلة الفضائية.

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وقال ناطق في مركز" غاغارين" لتدريب رواد الفضاء ("مدينة النجوم") إن فترة إعادة التأهيل تتوقف على حالة الصحة للمشاركين في الرحلة الفضائية. وغالبا ما تستغرق تلك الفترة بعد تحقيق رحلات فضائية قصيرة نحو أسبوع واحد.

فيما أفاد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين بأن إعادة تأهيل رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسي الذي قضى في المحطة الفضائية نحو نصف عام ستستغرق فترة أطول من ذلك.

يذكر أن مركبة "سويوز – إم إس – 18" المأهولة برواد الفضاء الـ3 على متنها هبطت بسلام الساعة 7.35 يوم 17 أكتوبر في جمهورية كازاخستان. وقام رائدا الفضاء، كليم شيبينكو ويوليا بيريسيلد، بتصوير مشاهد من فيلم "التحدي" السينمائي، الذي يروي قصة طبيبة روسية تحلق إلى المحطة الفضائية الدولية لإنقاذ رائد فضاء أصابه مرض خطير.

وقد قضى الطاقم السينمائي الروسي على متن المحطة الفضائية 12 يوما. وضمت بطولة الفيلم كذلك رائد الفضاء الروسي، أنطون شباكليروف.

المصدر: تاس