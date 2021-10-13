مركبة blue origin تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق في الفضاء (فيديو)

حطت مركبة blue origin في ولاية تكساس الأمريكية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك".

وأصبح الممثل الكندي البالغ 90 عاما الأكبر سنا بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء. وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة blue origin من صنع شركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس التي تريد أن تكون طرفا أساسيا في قطاع سياحة الفضاء.

.@WilliamShatner and Jeff Bezos embrace after Shatner and the rest of the #BlueOrigin crew land on Earth following their successful trip to space.



LIVE UPDATES: https://t.co/b68gdhjVOfpic.twitter.com/iDJUkRb8MR — ABC News Live (@ABCNewsLive) October 13, 2021

وكان بيزوس نشر تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "بيل وأودري وكريس وغلين، أنتم على وشك مشاركة تجربة ستغير إلى الأبد طريقة رؤيتكم للعالم. بالتوفيق".

Bill, Audrey, Chris, Glen — you’re about to share an experience that will forever change how you view the world. Godspeed. This is how it starts. 🚀 pic.twitter.com/sOaS7YVBuY — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 13, 2021

المصدر: "أ ف ب" + RT