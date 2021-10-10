"بلو أوريجين" تؤجل رحلتها المأهولة الثانية إلى الفضاء بسبب الرياح

أجلت شركة "بلو أوريجين"، ثاني رحلة مأهولة لها إلى الفضاء، والتي تضم بطل فيلم "ستار تريك" ويليام شاتنر، يوما واحدا بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.

وقالت الشركة في بيان: "بسبب الرياح المتوقعة يوم الثلاثاء، 12 أكتوبر، اتخذ فريق عمليات مهمة بلو أوريجين قرارا بتأجيل إطلاق إن.إس-18، ويستهدف حاليا الأربعاء 13 أكتوبر (موعدا للإطلاق)".

وسيكون شاتنر، الذي اشتهر بدور كابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك"، ضمن طاقم من أربع أفراد على متن المهمة "إن.إس-18" شبه المدارية.

ويستقل الممثل البالغ من العمر 90 عاما هذه الرحلة ضيفا على "بلو أوريجين"، لكن الشركة قالت إنها باعت أيضا تذاكر قاربت قيمتها 100 مليون دولار لزبائن آخرين.

وأضافت الشركة، التي نجحت في إطلاق بيزوس إلى الفضاء في 20 يوليو الماضي، أن فريق عمليات المهمة أكد أن المركبة أوفت بجميع شروط الإطلاق وإن رواد الفضاء بدأوا تدريبهم اليوم الأحد.

وكانت رحلة بيزوس، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، قد استغرقت نحو عشر دقائق و20 ثانية.

وجاءت بعد تسعة أيام من صعود البريطاني ريتشارد برانسون على متن أول رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية المنافسة "فيرجن جالاكتيك" من ولاية نيو مكسيكو.

المصدر: "رويترز"