فرنسا تسعى لتطوير صواريخ ومركبات فضائية جديدة

ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن أهداف جديدة لبلاده لتطوير صواريخ ومركبات فضائية جديدة.

وفي خطاب نشرته الصفحة الرسمية لقصر الإليزيه على "تويتر" استعرض ماكرون البرنامج الاقتصادي الفرنسي الجديد "فرنسا 2030"، وحدد مهمة للخبراء في بلاده لتطوير صواريخ فضائية صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات بحلول عام 2026.

وفي الخطاب قال الرئيس الفرنسي: "يتعين على فرنسا أن تشغل مكانها الصحيح في التوجهات الرامية لاستكشاف الفضاء، أو فيما يسمى بالفضاء الجديد، بلادنا بحاجة لضمان استقلاليتها في هذا المجال، ولتطوير تقنيات جديدة، لذلك لديها عدة أهداف على المدى القريب، أول هذه الأهداف هو تطوير صواريخ فضائية صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام، ونأمل أن نحققه بحلول 2026".

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كما أشار ماكرون إلى أن المهمة الأخرى التي يتعين على بلاده تحقيقها هي تطوير الأقمار الصناعية النانوية والصغيرة، واستحداث أجيال جديدة من المركبات الفضائية، وكذلك تطوير خدمات جديدة في قطاع الفضاء.

وأوضح أن "بلاده يجب أن تبقى دولة رائدة في مجال الابتكارات، وتاريخها يجب أن يرتبط بتحقيق أكثر الأفكار الرائعة في المجال العلمي ومجال الفضاء".

المصدر: فيستي