سائحا الفضاء اليابانيان يأخذان وجبات من المطبخ الوطني إلى محطة الفضاء الدولية

أكد رئيس قسم التغذية لطاقم محطة الفضاء الدولية ألكسندر أغوريف، أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده التجاري يوزو هيرانو، سيصطحبان معهما مأكولات وطنية إلى المحطة الدولية.

وقال: "بالنسبة للسائحين اليابانيين اللذين يستخدمان المركبة (بروغريس)، والمقرر إطلاقها في 28 أكتوبر، لن يتم إرسال وجبات الطعام معهما، بل سيتم إرسالها بشكل منفصل إلى المحطة الدولية الفضائية".

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس – 20" مع سائحين فضائيين في ديسمبر المقبل وستكون مدة الرحلة 12 يوما.

وأكد أن رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين سيكون قائدا للرحلة، وسيكون على متنها رجل الأعمال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده التجاري يوزو هيرانو.

المصدر: RT