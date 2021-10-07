روسيا ترسل 3 مركبات أخرى إلى المحطة الفضائية هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تعتزم إرسال 3 مركبات أخرى إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "في 28 أكتوبر الجاري من المفترض أن تطلق روسيا مركبة Progress MS-18 نحو المحطة الفضائية الدولية، المركبة ستطلق من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، بتمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، وباستخدام صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1a".

وتبعا للبيان فإن المركبة ستنفذ مناورات في مدار الأرض بعد إطلاقها، وفي غضون يومين ستصل المحطة الفضائية الدولية وتلتحم بوحدة "زفيزدا" الروسية التابعة لها.

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كما أشار البيان إلى أن روسيا تخطط أيضا لإطلاق مركبة Progress M-UM مع وحدة Prichal نحو المحطة في 24 نوفمبر المقبل، وفي الـ 8 من ديسمبر القادم تخطط لإطلاق مركبة Soyuz MS-20 التي ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، وسائحين فضائيين.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفذت 5 عمليات إطلاق نحو المحطة الفضائية الدولية العام الجاري، انطلقت خلالها مركبتا شحن فضائي من نوع Progress، ومركبتان مأهولتان من نوع Soyuz، بالإضافة إلى إرسالها وحدة "ناؤوكا" الجديدة التي التحمت بالمحطة بنجاح لتخصص قسما جديدا فيها يستخدم لأغراض البحث العلمي.

المصدر: فيستي