محمد بن راشد يعلن عن اكتشاف "أكبر من المتوقع" على المريخ
كشف محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، أنه "تم اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين على كوكب المريخ، ضمن مهمة مسبار "الأمل" الإماراتي.
وأعلن محمد بن راشد أن "الإمارات بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية".
وقال بن راشد في "تويتر": "صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ ..بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية، حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب".
صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ .. بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب .. pic.twitter.com/7df3Xx1T2Q— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2021
المصدر: RT
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