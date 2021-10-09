وزارة الدفاع الروسية تكشف خصائص أول صاروخ خفيف جدا

عرضت وزارة الدفاع الروسية، في تقرير لها، بعض الخصائص التقنية للصاروخ الناقل الروسي الخفيف جدا من طراز "إيركوت".

وتم نشر هذه المادة في العدد الجديد من مجلة "المعدات والتكنولوجيات الفضائية" التي تنشرها شركة "إينيرغيا" للصناعات الصاروخية والفضائية.

ويخطط لإطلاق الصاروخ الجديد، من قاعدة بلسيتسك الفضائية. وسيتم إنتاج نوعين من هذه الصواريخ: للاستعمال لمرة واحدة، ومتعدد الاستخدام تظهر له أجنحة عند العودة.

وذكر التقرير أن وزن الصاروخ أحادي الاستخدام عند الإطلاق سيبلغ 23.6 طن، وهو يستطيع نقل 584 كلغم من الحمولات إلى المدار الأرضي المنخفض (200 كيلومتر)، و 84 كلغم إلى المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض.

أما وزن الصاروخ المتعدد الاستخدام، فهو أثقل - 25 طنا. وسيكون قادرا على نقل 398 كلغم إلى المدار القريب من الأرض، و 60 كلغم إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.

وكوقود للصاروخ سيتم استخدام خليط من الأكسجين والميثان، والهيبتيل (C2H8N2) مع رباعي أكسيد ثنائي النتروجين كوقود لقسم الدفع.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الأول لكلا النوعين من هذه الصواريخ في عام 2024.

المصدر: نوفوستي