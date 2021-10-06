رائد فضاء روسي: 60% من سكان الأرض يستطيعون تحقيق رحلة فضائية

تسمح صحة 60% من سكان كوكبنا بتحقيق رحلة فضائية بعد تلقيهم دورة تدريب تستغرق بضعة أشهر.

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أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي وبطل روسيا، ألكسندر ألكسندروف، في مقابلة صحفية مع وكالة "تاس" الروسية حيث تحدث عن مستقبل إرسال رواد فضاء غير محترفين إلى مدار الأرض، كما كان الحال بالمشاركين في مشروع تصوير فيلم "التحدي" السينمائي الروسي وقال:" أنا اعتبر أن 60% من سكان الأرض بأعمار تتراوح بين 20 و50 عاما قد تسمح حالة صحتهم بالمشاركة في رحلة فضائية على متن مركبة فضائية بعد تلقيهم لدورة تدريب خاصة.

وأضاف قائلا:" إن إمكانيات التحكم الأوتوماتيكي في مركبة "سويوز - إم إس" الفضائية الحديثة وأنظمة التحليق الفضائي كلها تسمح بتقليص فترة دورة تدريب رواد الفضاء غير المحترفين إلى بضعة أـشهر".

وأوضح قائلا:" إن من مميزات الهندسة الفضائية الروسية ضمان ظروف التحليق الفضائي في مركبة غير مأهولة قبل أن تتحول إلى مركبة مأهولة يقودها الإنسان. لكن رواد الفضاء غير المحترفين لا يمكن أن يرسلوا إلى الفضاء قبل أن يتدربوا على صيانة تجهيزاتهم وحتى على بعض العناصر البسيطة لقيادة المركبة، إذ أن الأجهزة الأوتوماتيكية لا يمكن أن تحل كليا محل الإنسان في حال مواجهته لظروف الفضاء القاسية. ويسمح هذا الأمر بالحفاظ على صحة الرائد في الفضاء وبعد عودته إلى الأرض.

يذكر أن رائدة الفضاء غير المحترفة والممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد، ساعدت قائد مركبة "سويوز إم إس - 19" أنطون شباكليروف بعد انتقاله إلى نظام التحكم اليدوي في عملية الالتحام بالمحطة الفضائية ونجحا في ذلك.

المصدر: تاس