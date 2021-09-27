هل سيقوم السياح برحلة فضائية إلى مدار القمر؟

تخطط شركة Space Adventures الأمريكية التي تولت تسويق السياحة الفضائية بواسطة مركبات "سويوز" الروسية المأهولة للعرض على زبائئها القيام برحلة فضائية إلى مدار القمر.

صرح بذلك للصحفيين وكيل الشركة، سيرغي كوستينكو وقال:" لا استبعد أن ننتقل إلى مشروع التحليق السياحي في مدار القمر، وإننا نفكر الآن في ذلك. لكننا يجب أن نكون جاهزين لتحقيق مشروع كهذا".

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وحسب الوكيل فإن تلك المسألة ليست بسهلة، إذ إنها تتطلب إدخال تعديلات في تصميم المركبة وأنظمة الاتصال ونظام الحماية من الحرارة. وقال:" يصعب عليّ القول ما إذا كانت شركتنا تستطيع التقدم على إيلون ماسك الذي يخطط هو أيضا مع شركته لإرسال السياح إلى مدار القمر".

يذكر أن شركة Space Adventures الأمريكية كانت قد حققت باستخدام مركبات "سويوز" 8 رحلات فضائية سياحية أعوام 2001 – 2009.

هذا وأعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية في يونيو الماضي أن أحد السياح الفضائيين قد يخرج مع رائد فضاء محترف من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، وذلك أثناء الرحلة الفضائية السياحية التي ستتحقق عام 2023 في إطار اتفاقية موقعة بين شركة "إينيرغيا" الروسية وشركة Space Adventures الأمريكية.

المصدر: تاس