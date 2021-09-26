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شركة: قيمة الرحلة السياحية إلى الفضاء 50 مليون دولار

الفضاء

شركة: قيمة الرحلة السياحية إلى الفضاء 50 مليون دولار
Roscosmos
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قال سيرغي كوستينكو رئيس المكتب الروسي لشركة Space Adventures للسياحة الفضائية، إن تكلفة رحلة سياحية على متن مركبة الفضاء سويوز، تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

وأضاف كوستينكو، للصحفيين بعد محاضرة بعنوان "دروس في الفضاء مع فيدور يورشيخين" في موسكو: "السعر هو نفسه كما في أي مكان آخر، حوالي 50 مليون دولار مع زيادة أو نقصان".

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وأشار كوستينكو إلى أن بدء الرحلات الفضائية السياحية على متن مركبات Crew Dragon التابعة للملياردير إيلون ماسك، لم يؤثر على تكلفة الرحلة على متن سويوز.

ونوه بأنه تم حتى الآن، تم إرسال ثمانية أشخاص في رحلات سياحية فضائية على متن مركبات سويوز، حلق أحدهم  مرتين. ويخطط لإرسال الرحلة القادمة لاثنين من السائحين في ديسمبر.

المصدر: نوفوستي

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