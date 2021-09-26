زوجة السائح الفضائي سيموني تمنعه من التحليق للمرة الثالثة

قال رائد الفضاء الروسي فيودور يورتشيخين إن المليونير الأمريكي تشارلز سيموني، الذي توجه سابقا إلى الفضاء مرتين كسائح فضاء، كان يستعد للتحليق الثالث، لكن زوجته لم تسمح بذلك.

وأضاف يورتشيخين، في محاضرة "دروس الفضاء مع فيدور يورتشيخين" بموسكو: "رغب تشارلز سيموني بالتحليق للمرة الثالثة، لكن زوجته منعته من تحقيق ذلك".

من جانبه قال سيرغي كوستينكو رئيس المكتب الروسي لشركة Space Adventures للسياحة الفضائية، الذي شارك في المحاضرة: "أصبح أبا لطفلين وهو متقدم في العمر، وزوجته شابة. لا شك أن لديه اهتمامات أخرى غير الفضاء".

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طار المليونير الأمريكي من أصل هنغاري، تشارلز سيموني إلى الفضاء، على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز في عام 2007 (مع يورتشيخين)، وكذلك في 2009. اليوم هو سائح الفضاء الوحيد الذي طار مرتين.

المصدر: نوفوستي