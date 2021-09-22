ناسا "متحمسة" للتعاون مع روسيا

أعلن بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، أنه "متحمس جدا" بشأن التعاون مستقبلا مع روسيا، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مثل هذا النموذج في العلاقات بين الدول.

إقرأ المزيد



وأشار نيلسون خلال اجتماعه بالعاملين في ناسا "أنا متحمس جدا بشأن تعاوننا مع روسيا. إنه مثال لكيفية تعاون الدول بصورة سلمية في مجال الفضاء. واعتقد من المهم أن ندعم هذا التعاون".

وقال ردا على سؤال لأحد الصحفيين، إنه يأمل بزيارة موسكو وإجراء مباحثات مع دميتري روغوزين المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، "حينما تسمح أوضاع كوفيد".

ويذكر أن دميتري روغوزين الذي شملته العقوبات الأمريكية، دعا في وقت سابق بيل نيلسون لزيارة روسيا أو إجراء مباحثات في دبي على هامش مؤتمر الفضاء الدولي. وقد رد نيلسون على الدعوة بقوله، أود أن يتم هذا اللقاء "في أقرب فرصة ممكنة".

المصدر: نوفوستي