رواد الفضاء الصينيون يغادرون محطتهم الفضائية

انفصلت مركبة الفضاء "شنتشو 12" المأهولة، بطاقمها المكون من 3 رواد الخميس 16 سبتمبر عن المحطة المدارية الصينية للعودة إلى الأرض.

جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat.

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وأوضح البيان قائلا: " الساعة 08:56 يوم 16 سبتمبر بتوقيت بكين (03:56 بتوقيت موسكو)، انفصلت المركبة الفضائية المأهولة " شنتشو –"12 بنجاح عن الوحدة الأساسية للمحطة".

وقالت الإدارة الصينية:" أقام أفراد طاقم "شنتشو –12" في محطة الفضاء قيد الإنشاء، لمدة 90 يوما حيث حطموا الرقم القياسي لبقاء رواد الفضاء الصينيين في الفضاء".

وقام رواد الفضاء الصينيون بإعداد المحطة للرحلة الفضائية غير المأهولة قبل أن ينتقلوا إلى المركبة، كما قاموا بتنفيذ بعض الأعمال الأخرى، بما في ذلك تسجيل كل المعلومات الخاصة بإجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

يذكر أن مركبة "شنتشو 12 " أطلقت من الأرض إلى محطة الفضاء في 17 يونيو الماضي. وعمل أفراد طاقمها، ني هاي شنغ، ليو بومينغ، تانغ هونغبو في المحطة لمدة 91 يوما تقريبا. وخلال فترة وجودهم في المدار، خرج رواد الفضاء مرتين إلى الفضاء المكشوف حيث قاموا بتركيب معدات.

وحسب قناة CGTN التلفزيونية فإن المركبة ستهبط على الأرض في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين.

يذكر أن الصين أطلقت الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الوطنية إلى مدار الأرض في أبريل الماضي. وتألفت المحطة مع وصول طاقمها من 3 عناصر: وهي الوحدة الأساسية Tianhe، الشاحنة الفضائية Tianzhou-2 والمركبة المأهولة Shenzhou-12.

وستستغرق عملية تجميع كل أجزاء المحطة نحو عام واحد وستنتهي عام 2022 حين سيتجاوز الوزن الإجمالي للمحطة 90 طنا

المصدر: تاس