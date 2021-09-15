رواد فضاء صينيون يرسلون صورا مذهلة للأرض من محطة تيانغونغ الفضائية

أرسل رواد الفضاء الصينيون ضمن برنامج "شنتشو 12" صورا مذهلة التقطت من النوافذ الصغيرة لوحدة محطة تيانغونغ الفضائية في مدار أرضي منخفض.

وكان رواد الفضاء الثلاثة، أول أفراد الطاقم الذين زاروا محطة تيانغونغ الفضائية، على متن الوحدة منذ 17 يونيو.

وأكمل الطاقم نشاطين خارج المركبة (EVAs)، أو ما يعرف بالسير في الفضاء، وأجروا مجموعة من التجارب، لكن وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية لم تقم سوى بنشر الصور التي التقطها رواد الفضاء.

Tang Hongbo/China Manned Space Engineering Office

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وتتضمن الدفعة الأولى من الصور التي التقطتها تانغ هونغبو ووقع إصدارها في أغسطس مناظر من فضاء خليج غينيا، وأضواء تضيء شمال إفريقيا والمرتفعات الإثيوبية والمحيط الهندي، بالإضافة إلى أماكن نوم تانغ. كما أرسل قائد "شنتشو 12"، ني هاي شنغ، صورا لبكين في الليل وقسم من المحيط الهادي.

وتظهر إحدى الصور منحنى الضوء فوق الأرض، والذي ينتج عن مرور الضوء عبر ذرات الصوديوم في الغلاف الجوي على ارتفاع 50 ميلا إلى 65 ميلا (80 إلى 105 كيلومترات) فوق سطح الأرض.

وتقدم الصور الأخرى لمحة أولى عن النوافذ في الوحدة الأساسية Tianhe، بالإضافة إلى نظرة على الألواح الشمسية التي توفر الطاقة الكهربائية للمنشأة المدارية.

وتُظهر صورة أماكن نوم تانغ أكياس النوم التي تحافظ على سلامة رواد الفضاء في الجاذبية الصغرى أثناء غفوتهم.

والدفعة الثانية من الصور التي تم إصدارها في 8 سبتمبر تتضمن صورا التقطها رائد الفضاء ليو بومينغ. وتشمل بحيرة أورميا في إيران، ومحافظة كيزيلسو قرغيزستان ذاتية الحكم في الصين، وبحيرة فان في تركيا والمرتفعات الأرمنية، وإطلالة على جنوب إفريقيا.

ولم تحدد التقارير المعدات التي استخدمها رواد الفضاء لالتقاط الصور.

ويستعد رواد فضاء في برنامج "شنتشو 12" للعودة إلى الأرض في وقت ما من الشهر الجاري. ووفقا لـ CGTN، سيشارك الطاقم في تمارين بدنية تكيفية وتنظيف بدلات السير في الفضاء، وإجراء اختبار الالتقاء الشعاعي للمركبة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.

المصدر: لايف ساينس