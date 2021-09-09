المحطة الفضائية الدولية يمكن أن تستمر بالعمل لما بعد عام 2024

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن لجنة الدول المشاركة في مشروع المحطة الفضائية الدولية، اقترحت مواصلة تشغيل المحطة بعد عام 2024.



وجاء في بيان المكتب، "جرت مناقشة المسائل المتعلقة بتمديد تشغيل المحطة الفضائية الدولية في أوائل شهر سبتمبر خلال الاجتماع الدوري للجنة الأمن والسلامة. وبعد مناقشة الوضع الحالي للمحطة، اقترحت اللجنة الاستمرار في عمليات الصيانة اللازمة، ما يسمح للمحطة الفضائية الدولية بتنفيذ مهامها بعد عام 2024 ".

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واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة العمل لتنسيق المسائل المتعلقة بتمديد فترة تشغيل المحطة الفضائية الدولية، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن موعد انتهاء تشغيل المحطة الفضائية الدولية بموجب اتفاق الدول المشاركة هو نهاية عام 2024. ولكن في نفس الوقت تستمر مناقشة مسألة تمديد فترة تشغيل المحطة إلى عام 2028 وحتى إلى عام 2032.

وكان سيرغي سافيليف، نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" لشؤون التعاون الدولي، قد أعلن في وقت سابق، أنه من المحتمل أن تناقش مسألة تمديد فترة تشغيل المحطة خلال لقاء دميتري روغوزين، مدير عام "روس كوسموس" وبيل نيلسون، رئيس ناسا، المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: نوفوستي