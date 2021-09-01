اكتشاف تجاويف عميقة في نوافذ المحطة الفضائية الدولية

أعلن فلاديمير سولوفيوف، كبير المصممين في شركة "إينيرجيا" عن اكتشاف تجاويف عميقة في سبع نوافذ من أصل عشرين نافذة موجودة في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير سولوفيوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه التجاويف ستؤدي إلى فقدان إحكام شد القطاع.

ويقول، "وارتباطا بهذا، أدخلنا طريقة جديدة لقياس إنحناء الزجاج. بالطبع يمكن غلق هذه النوافذ بأغطية محكمة، ولكن ما فائدة التحليق على متن المحطة الفضائية الدولية والنوافذ مغلقة".

ويذكر أن سولوفيوف، كان قد أعلن في يناير 2021 أن تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية يسبب انخفاض ضغط الهواء داخل المحطة بمقدار 0.4 ملم زئبق في اليوم. ولتعويض هذا النقص يتم ضخ الهواء والأكسجين والنتروجين من احتياطاتها على متن المحطة الدولية، كما ويتم نقل هذه الغازات إلى المحطة من الأرض.

المصدر" نوفوستي