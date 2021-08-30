رواد الفضاء يكتشفون شقوقا في وحدة أخرى بالمحطة الفضائية الدولية

أعلن فلاديمير سولوفيوف، كبير المصممين في شركة "إينيرجيا"، أن رواد الفضاء اكتشفوا شقوقا جديدة عمياء في وحدة "زاريا" أول وأقدم وحدة في المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد



ويشير سولوفيوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن رواد الفضاء اكتشفوا، خلال فحصهم لوحدات القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، وجود شقوق عمياء في وحدة "زاريا" القديمة.

ووفقا له، هذا الأمر لا يروق له، لأن اكتشاف ثقوب في وحدة "زفيزدا" سابقا، يشير إلى أن الشقوق المكتشفة في وحدة "زاريا" مع مرور الوقت ستتوسع حتما.

وتجدر الإشارة، إلى أن رواد الفضاء اكتشفوا في سبتمبر عام 2019 وجود تسرب بسيط للهواء من المحطة الفضائية الدولية، وفي شهر أكتوبر عام 2020 اكتشفوا شقوقا في الحجرة الوسطية من وحدة "زفيزدا" الروسية، وفي شهر مارس 2021 تمكنوا من إصلاحها.

وكان سولوفيوف، قد أعلن في شهر يناير 2021، أنه بسبب تسرب الهواء، ينخفض الضغط داخل المحطة الفضائية الدولية بمقدار 0.4 مليمتر عمود زئبق، الذي يعوض عن طريق ضخ الأكسجين والنتروجين وكذلك نقلهما من الأرض.

المصدر: نوفوستي