إصلاح ثغرة تسرّب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت ناسا، أن رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية، سيحفرون نهايات الشق الذي يتسرب منه الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية لمنع توسعه.



وتشير ناسا على موقعها الرسمي، إلى أن "طاقم المحطة قد حدد نهايات الشق لحفرها، وصنع له قالبا طبق الأصل".

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ويذكر أن رواد الفضاء عثروا على أول شق (طوله 4.5 سم) في الحجرة الوسطية لوحدة زفيزدا في أكتوبر 2020 ؛ وحينها تم غلقه مؤقتًا بقرص مرن مصنوع من المطاط ورقائق الألمنيوم. وأصلح الطاقم، يوم الأربعاء، مؤقتا مكان الشق الثاني المحتمل بعدة طبقات من شريط خاص، للتأكد ما إذا كان هناك تسرب آخر للهواء.

ووفقا لتعليمات الخبير في مركز إدارة الرحلات الفضائية، إلى رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف، غدا سيفحص الطاقم الشق الثالث، بجوار وحدة الالتحام. وفي يوم الجمعة، سيفحص الشقوق الثلاثة التي ألصق الطاقم عليها الشريط الخاص.

وتجدر الإشارة، إلى أن رواد الفضاء اكتشفوا في شهر سبتمبر 2019 وجود تسرب بسيط للهواء من المحطة الفضائية الدولية، وفي عام 2020 حددوا مكانه في وحدة "زفيزدا" الروسية.

المصدر: نوفوستي