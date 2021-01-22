البحث عن مكان آخر يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية

أعلن فلاديمير سولوفيوف، مدير رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أنه من المحتمل وجود مكان آخر في الوحدة الروسية، يتسرب منه الهواء

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وقال سولوفيوف في حديث لقناة "روسيا-24" التلفزيونية، "لقد اكتشفنا حتى الآن شقا واحدا، ولكننا نشك بوجد شق آخر، يتسرب منه الهواء".

وأضاف، " يجب أن ننقل على مركبة الشحن مجهرا قويا، يمكننا بمساعدته تحديد مكان الشق الجديد". ووفقا له، قد يكون قطر هذه الفتحة 0.2 ملليمتر.

وكان يوري غيدزينكو، نائب مدير رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، قد أعلن في وقت سابق بأن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-16" التي ستطلق في شهر فبراير 2021 ستحمل أجهزة ومعدات خاصة للصيانة لوضع نهاية لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي