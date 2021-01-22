 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان

البحث عن مكان آخر يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

البحث عن مكان آخر يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية
Roscosmos
رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm2m

أعلن فلاديمير سولوفيوف، مدير رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أنه من المحتمل وجود مكان آخر في الوحدة الروسية، يتسرب منه الهواء

إقرأ المزيد
استمرار تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية
استمرار تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية


وقال سولوفيوف في حديث لقناة "روسيا-24" التلفزيونية، "لقد اكتشفنا حتى الآن شقا واحدا، ولكننا نشك بوجد شق آخر، يتسرب منه الهواء".

وأضاف، " يجب أن ننقل على مركبة الشحن مجهرا قويا، يمكننا بمساعدته تحديد مكان الشق الجديد". ووفقا له، قد يكون قطر هذه الفتحة 0.2 ملليمتر.

وكان يوري غيدزينكو، نائب مدير رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، قد أعلن في وقت سابق بأن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-16" التي ستطلق في شهر فبراير 2021 ستحمل أجهزة ومعدات خاصة للصيانة لوضع نهاية لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا