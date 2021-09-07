صورة بانورامية شاسعة للمريخ من Zhurong احتفالا بيومها المائة على الكوكب الأحمر!

التقطت المركبة الجوالة Zhurong الصينية عرضا بانوراميا شاسعا للمريخ احتفالا بأول 100 يوم لها على الكوكب، قبل أن تدخل "الوضع الآمن" في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويُظهر المنظر المذهل بزاوية 360 درجة لنقطة Zhurong المتميزة على المريخ، الذي أصدرته إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، المصفوفات الشمسية للمركبة والهوائي أمام تربة المريخ الحمراء المغبرة.

ونجحت Zhurong في الهبوط على Utopia Planitia، وهو سهل حمم شمالي شاسع على سطح المريخ، بعد منتصف ليل 15 مايو (BST)، بعد أن أمضت حوالي ثلاثة أشهر في الدوران حول الكوكب.

China's Zhurong Mars rover returns panorama ahead of planetary blackout https://t.co/lcgHEImoIBpic.twitter.com/SUTnBKhm6U — SPACE.com (@SPACEdotcom) September 5, 2021

وانطلقت من الأرض في يوليو 2020، على متن مركبة الفضاء الصينية Tianwen-1 - التي دخلت مدار المريخ في فبراير - وغطت 3491 قدما (1064 مترا) منذ أن لامست سطح الكوكب الأحمر لأول مرة في 22 مايو.

ولكن بعد 100 يوم، ستدخل Zhurong وTianwen-1 في "الوضع الآمن'' من منتصف سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، بسبب اقتران شمسي قادم هذا الخريف، ما سيمنع الاتصالات بين العربة الجوالة والأرض.

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ويحدث الاقتران الشمسي عندما يكون كوكب أو جسم آخر في النظام الشمسي (المريخ في هذه الحالة) على الجانب الآخر من الشمس من الأرض.

ومنذ هبوطها، قامت Zhurong بشكل مطرد برحلة جنوبا مدفوعة 1064 مترا جنوبا من نقطة هبوطها، باتجاه خط ساحلي لـ "المحيط" القديم للحصول على بيانات علمية.

ويحتوي الروبوت الذي يعمل بالطاقة الشمسية على عدد من الكاميرات لتصوير المشهد على كوكب المريخ، إلى جانب ستة أدوات علمية لقياس الظروف المناخية والمركبات الكيميائية والمجالات المغناطيسية والرادار للبحث تحت السطح.

وأرسلت Zhurong باستمرار الصور والبيانات عبر المركبة المدارية Tianwen-1.

وفي الشهر الماضي، قالت CNSA إن مركبة Zhurong أكملت برنامجها الأولي لمدة 90 يوما في 15 أغسطس، وكانت في حالة تقنية ممتازة ومشحونة بالكامل.

وقال المسؤولون إنها ستواصل بالتالي استكشاف Utopia Planitia بعد انتهاء فترة الوضع الآمن.

وتحتوي العربة الجوالة ذات الست عجلات، على كاشف مناخ ورادار تحت السطح وكاشفات مجال مغناطيسي وكاميرا لالتقاط الصور ورسم خرائط الكواكب.

المصدر: ديلي ميل