الروسيان نوفيتسكي ودوبروف يختتمان مهمتهما في الفضاء المفتوح

اختتم رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، العاملان في المحطة الفضائية الدولية، الخروج إلى الفضاء المفتوح.

ونفذ الرائدان مهمة توصيل كابلات الكهرباء من القسم الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية لوحدة "ناؤوكا" الروسية التي التحمت بالمحطة في وقت سابق.

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وبدأ رائدا الفضاء أعمالهما في تمام الساعة 17:41 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، وكانا في الفضاء المكشوف خلال 7 ساعات و52 دقيقة.

وكانت هذه ثاني عملية خروج إلى الفضاء المكشوف في العام الحالي، حيث نفذ نوفيتسكي ودوبروف مهمتهما الأولى في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يخرجا إلى الفضاء المكشوف للمرة المقبلة في 9 سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات