رائدا فضاء روسيان يخرجان إلى الفضاء المفتوح لتوصيل كابلات الكهرباء بوحدة "ناؤوكا"
أكدت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف سيخرجان يوم الجمعة إلى الفضاء المفتوح لإجراء أعمال على وحدة "ناؤوكا".
ومن المخطط أن يقوم رائدا الفضاء بتوصيل كابلات الكهرباء بوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية.
ومن المتوقع أن يعمل الرائدان في الفضاء المفتوح خلال 7 ساعات و5 دقائق. ومن المقرر أن يخرجا من المحطة الفضائية الدولية عند الساعة 17:35 بتوقيت موسكو يوم الجمعة.
وسيكون هذا ثاني خروج إلى الفضاء المفتوح للرائدين الروسيين في العام الجاري، وهو الـ 57 في إطار البرنامج الروسي للأعمال في المحطة الدولية.
وكان الخروج السابق لنوفيتسكي ودوبروف قد جرى في يونيو الماضي.
المصدر: "نوفوستي"
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