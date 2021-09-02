 
مباشر

رائدا فضاء روسيان يخرجان إلى الفضاء المفتوح لتوصيل كابلات الكهرباء بوحدة "ناؤوكا"

الفضاء

رائدا فضاء روسيان يخرجان إلى الفضاء المفتوح لتوصيل كابلات الكهرباء بوحدة
Reuters ROSCOSMOS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7ad

أكدت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف سيخرجان يوم الجمعة إلى الفضاء المفتوح لإجراء أعمال على وحدة "ناؤوكا".

ومن المخطط أن يقوم رائدا الفضاء بتوصيل كابلات الكهرباء بوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد
رائدا الفضاء الروسيان يجريان بروفة للخروج إلى الفضاء المكشوف
رائدا الفضاء الروسيان يجريان بروفة للخروج إلى الفضاء المكشوف

ومن المتوقع أن يعمل الرائدان في الفضاء المفتوح خلال 7 ساعات و5 دقائق. ومن المقرر أن يخرجا من المحطة الفضائية الدولية عند الساعة 17:35 بتوقيت موسكو يوم الجمعة.

وسيكون هذا ثاني خروج إلى الفضاء المفتوح للرائدين الروسيين في العام الجاري، وهو الـ 57 في إطار البرنامج الروسي للأعمال في المحطة الدولية.

وكان الخروج السابق لنوفيتسكي ودوبروف قد جرى في يونيو الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا