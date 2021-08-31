رائدا الفضاء الروسيان يجريان بروفة للخروج إلى الفضاء المكشوف

سيجري رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف، عما قريب بروفة للخروج من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف .

وذلك بارتداء البزات الفضائية الجديدة واستخدام الأجهزة والمعدات المتوفرة في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية. وقال البيان إن الطاقم الروسي الجديد قد درس الوثائق والتعليمات واطلع على خوارزمية الخروج إلى الفضاء المكشوف وأفلام صوّرها غيرهما من رواد الفضاء الروس خارج المحطة وفي المختبر المائي التابع لمركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

وكان ناطق باسم "روس كوسموس" قد أفاد في وقت سابق بأن خروج الرائديْن الروسيين من المحطة إلى الفضاء المكشوف تم إرجاؤه إلى 3 و9 سبتمبر المقبل من 2 و8 سبتمبر المقبل وذلك بطلب من الزملاء الأمريكيين.

وتنحصر المهمة الرئيسية لعمل الرائدين الروسيين خارج المحطة الفضائية في تحقيق تكامل وحدة "ناؤوكا" الروسية متعددة المهام مع أجهزة ومعدات القطاع الروسي في المحطة وتحقيق كل مراحل نشر وحدة "ناؤوكا" وتكاملها مع القطاع الروسي وتشغيل كل إمكاناتها.

يذكر أن طاقم القطاع الروسي في المحطة الدولية يتهيأ لاستضافة طاقم مركبة "سويوز – إم 19" المأهولة التي ستحمل في أكتوبر المقبل إلى المحطة ممثلة فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي، يوليا بيريسيبلد ومخرج الفيلم كليم شيبينكو.

المصدر: تاس