شركة روسية تصنع بزة فضائية لنجمة سينما

باشرت شركة "زفيزدا" الروسية للعلم والإنتاج بتصنيع بزتيْن فضائيتين سيرتديهما المخرج السينمائي الروسي، كليم شيبينكو ونجمة السينما الروسية، يوليا بيريسيلد.

صرح بذلك مدير عام الشركة، سيرغي بوزدنياكوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية وقال إن المخرج والممثلة سيرتديان البزتين أثناء مشاركتهما في تصوير فيلم "التحدي" على متن المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر المقبل.

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وحسب المدير العام فإن شركته تولت كذلك إنتاج الكرسييْن في مركبة "سويوز" الفضائية المأهولة للمخرج السينمائي والممثلة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين نشر في نوفمبر الماضي في مدونته على "تويتر" مقطع فيديو أفاد بأن تصوير أول فيلم سينمائي روسي في الفضاء مخطط له في أكتوبر 2021.

وقد أطلقت على الفيلم الدرامي تسمية " التحدي" وسيتم تصويره بمشاركة مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow, Black and White السينمائية.

ويتوقع أن تنطلق مركبة "سويوز إم إس – 19" الفضائية المأهولة بالمخرج السينمائي كليم شيبينكو والممثلة الروسية يوليا بيريسيلد ورائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف في 5 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس